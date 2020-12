Palermo-Bari 0-1 | equilibrio al “Barbera” | Rauti ci prova e D’Ursi la sblocca Commento primo tempo

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ultima gara del 2020 per ildi Roberto Boscaglia.Al "" arriva ildi Gaetano Auteri secondo in classifica nel girone C di Serie C. Avversario di rango per la compagine rosanero, che sfida una delle formazioni maggiormente quotata in ottica promozione diretta.Padroni di casa alla ricerca di una prestazione convincente e una vittoria di prestigio che riescano a conferire slancio al proprio campionato.Boscaglia schiera il consueto 4-2-3-1: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Marconi e Somma coppia di centrali difensivi. Palazzi-Odjer tandem di interni in zona nevralgica, Kanoute-Luperini-compongono il tridente alle spalle di Saraniti.Match equilibrato con ilchea fare la partita senza allungarsi troppo correndo il rischio di ...