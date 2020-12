Palazzo Mosti | “torna” Forza Italia con la Pedà capogruppo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ho formalizzato questa mattina ala richiesta di creare il gruppo consiliare di“. Così Anna Rita Russo, coordinatore cittadino del partito azzurro e consigliere comunale: “sarà l’amica Pinache ringrazio per aver accettato il mio invito ad aderire. Sono molto contenta e soddisfatta che finalmente si puòre a fare politica sotto l’insegna di un partito di centrodestra, e dunque al di fuori di equivoci ed ambiguità. La legislatura è agli sgoccioli, è vero, ma sono tantissime le questioni sul tavolo da affrontare con urgenza e con serietà: questioni che affronteremo all’insegna dei valori di, della coerenza e di un modello politico ...

«Ho formalizzato questa mattina a Palazzo Mosti la richiesta di creare il gruppo consiliare di Forza Italia». Così Anna Rita Russo, coordinatore cittadino del partito azzurro e consigliere comunale in ...la Procura di Benevento avrebbe aperto un fascicolo sulla vicenda nota come quella dell’ex conigliera di San Vitale che doveva essere adibita a centro migranti. Gli indagati, per falso ed errore ...