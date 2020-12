Padre, madre e figlio di 40 anni: il Covid distrugge un'altra famiglia in Sicilia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'Un altro pugnale nel cuore trafitto e dolorante, anche tu papà hai raggiunto in cielo mamma e Vincenzo'. Con queste parole - riportate dalla Gazzetta del Sud - Carmelo Crisafulli ha detto addio al papà, dopo aver perso a causa del Covid anche la mamma e il fratello Vincenzo, di appena 40 anni. Una famiglia di Messina distrutta dal virus in ... Leggi su ragusah24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'Un altro pugnale nel cuore trafitto e dolorante, anche tu papà hai raggiunto in cielo mamma e Vincenzo'. Con queste parole - riportate dalla Gazzetta del Sud - Carmelo Crisafulli ha detto addio al papà, dopo aver perso a causa delanche la mamma e il fratello Vincenzo, di appena 40. Unadi Messina distrutta dal virus in ...

Marano, esplode bombola di gas in un appartamento. Famiglia sfollata

In via Campana, è scoppiata una bombola di gas in un appartamento. All’interno dell’abitazione vivevano padre, madre e due figli tutti extracomunitari. I cittadini della zona e la consigliera Teresa ...

