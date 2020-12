Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 24 dicembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco ledell’diFox per24. La prima parte della settimana è volata ed eccoci già alla vigilia di Natale. Come la trascorreranno izodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’diFox per, dedicata adello zodiaco.Fox24: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Come indica l’diFoxl’Ariete piuttosto interessante, il Toro accoglierà la Luna nel ...