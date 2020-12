Oroscopo Bilancia 2021 – L’anno della rinascita (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le anticipazioni dell’Oroscopo 2021 dedicato alla Bilancia. Dovrai buttarti alle spalle tutte le difficoltà e le tensioni che hai vissuto nell’ultimo anno e proiettarti verso un periodo felice. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e agire. La tua parola d’ordine sarà: rinascita! Oroscopo 2021 – Amore Secondo l’Oroscopo 2021 sarà un anno molto importante per l’amore, in cui sarai incoraggiato a prendere decisioni di una certa rilevanza, come la data delle nozze o l’avere un figlio. Non temere, non sarai solo! Avrai dalla tua parte tre giganti come Giove, Saturno e Marte. Oroscopo 2021 – Lavoro Ti aspetta un 2021 ricco di soddisfazioni. Dopo un 2020 decisamente da dimenticare, potrai ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le anticipazioni dell’dedicato alla. Dovrai buttarti alle spalle tutte le difficoltà e le tensioni che hai vissuto nell’ultimo anno e proiettarti verso un periodo felice. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e agire. La tua parola d’ordine sarà:– Amore Secondo l’sarà un anno molto importante per l’amore, in cui sarai incoraggiato a prendere decisioni di una certa rilevanza, come la data delle nozze o l’avere un figlio. Non temere, non sarai solo! Avrai dalla tua parte tre giganti come Giove, Saturno e Marte.– Lavoro Ti aspetta unricco di soddisfazioni. Dopo un 2020 decisamente da dimenticare, potrai ...

