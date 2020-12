Operazione Babylonia: sequestri 300 milioni di euro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Blitz antimafia di carabinieri e guardia di finanza con una confisca record di beni e aziende per circa 300 milioni di euro: l’Operazione, chiamata Babylonia, ha visto gli uomini dell’arma e i finanzieri eseguire il decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei riguardi di Gaetano Vitagliano e Andrea Scanzani e di un terzo soggetto, come seguito di un’indagine che aveva portato alla custodia di 23 persone ritenute responsabili di appartenere a due distinte associazioni per delinquere finalizzate all’estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fraudolento trasferimento di beni e valori. : le dinamiche E’ emersa una netta sproporzione tra il reddito ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Blitz antimafia di carabinieri e guardia di finanza con una confisca record di beni e aziende per circa 300di: l’, chiamata, ha visto gli uomini dell’arma e i finanzieri eseguire il decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei riguardi di Gaetano Vitagliano e Andrea Scanzani e di un terzo soggetto, come seguito di un’indagine che aveva portato alla custodia di 23 persone ritenute responsabili di appartenere a due distinte associazioni per delinquere finalizzate all’estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fraudolento trasferimento di beni e valori. : le dinamiche E’ emersa una netta sproporzione tra il reddito ...

