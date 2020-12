Oms: “La variante inglese circola velocemente e preferisce i giovani e gli adulti under 60” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oms: “variante inglese colpisce gli under 60” Dopo l’esplosione dei casi di Coronavirus provocati dalla variante scoperta a sud Est del Regno Unito, l’Oms ha prodotto un focus su quanto sappiamo finora sulla cosiddetta “variante inglese“. La variante del genoma virale “preferisce i giovani e gli adulti sotto i 60 anni”, riporta l’Oms, informata “il 14 dicembre” dalle autorità sanitarie britanniche della scoperta. Gli esperti inglesi hanno ribattezzato la variante “identificata tramite sequenziamento del genoma virale” con la sigla: VUI 202012/01 (Variant under Investigation, anno 2020, mese 12, variante 01). La variante inglese ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oms: “colpisce gli60” Dopo l’esplosione dei casi di Coronavirus provocati dallascoperta a sud Est del Regno Unito, l’Oms ha prodotto un focus su quanto sappiamo finora sulla cosiddetta ““. Ladel genoma virale “e glisotto i 60 anni”, riporta l’Oms, informata “il 14 dicembre” dalle autorità sanitarie britanniche della scoperta. Gli esperti inglesi hanno ribattezzato la“identificata tramite sequenziamento del genoma virale” con la sigla: VUI 202012/01 (VariantInvestigation, anno 2020, mese 12,01). La...

