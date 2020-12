Ok dell’Aifa al vaccino. Le prime dosi arriveranno in Italia domani. Sarà l’Esercito a distribuirle. Luce verde dell’Agenzia del farmaco: “Non ci sono controindicazioni” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Via libera dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. Il primo vaccino che arriverà in Italia Sarà somministrato a un’infermiera. Nell’Istituto Spallanzani di Roma fervono i preparativi per il Vaccine day in programma per il 27 dicembre. Nello stesso giorno arriveranno in Italia 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. Le fiale partiranno dallo Spallanzani di Roma per la distribuzione simbolica in tutta Italia in modo che nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni. Il 27 dicembre proprio allo Spallanzani saranno somministrati i primi cinque vaccini: all’infermiera, a un operatore socio sanitario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Via libera dall’Agenziana del(Aifa) all’immissione in commercio delanti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. Il primoche arriverà insomministrato a un’infermiera. Nell’Istituto Spallanzani di Roma fervono i preparativi per il Vaccine day in programma per il 27 dicembre. Nello stesso giornoin9.750didella Pfizer. Le fiale partiranno dallo Spallanzani di Roma per la distribuzione simbolica in tuttain modo che nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni. Il 27 dicembre proprio allo Spallanzani saranno somministrati i primi cinque vaccini: all’infermiera, a un operatore socio sanitario ...

