Oggi il vertice tra governo e Regioni sulla scuola: sul tavolo l’ipotesi di didattica a distanza al 50% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci sono ancora nodi che attendono di essere sciolti in vista della ripresa – con tutta probabilità, il 7 gennaio – delle scuole superiori, chiuse sull’onda della crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus. Tra le questioni in sospeso, quella che riguarda le lezioni in presenza: finora l’ipotesi più accreditata prevedeva il 75% delle lezioni in aula contro un 25% di didattica a distanza. Sta però prendendo corpo l’ipotesi di un 50-50%. sulla questione Oggi potrebbero arrivare novità. La Conferenza delle Regioni è convocata alle ore 14.30, con all’ordine del giorno l’intesa sul documento Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021. Intesa che poi andrà discussa nella Conferenza tra Stato e Regioni che il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci sono ancora nodi che attendono di essere sciolti in vista della ripresa – con tutta probabilità, il 7 gennaio – delle scuole superiori, chiuse sull’onda della crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus. Tra le questioni in sospeso, quella che riguarda le lezioni in presenza: finorapiù accreditata prevedeva il 75% delle lezioni in aula contro un 25% di. Sta però prendendo corpodi un 50-50%.questionepotrebbero arrivare novità. La Conferenza delleè convocata alle ore 14.30, con all’ordine del giorno l’intesa sul documento Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021. Intesa che poi andrà discussa nella Conferenza tra Stato eche il ...

petergomezblog : Variante Covid, in Regno Unito record di casi: +50% in una settimana. Dipende dalla variante? Oms: “Può incidere su… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Al vertice con Conte il capo di Italia Viva consegna un papello pieno di ricatti (e cabine di regia… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Meridbulloni, trasferimento al Nord per gli 80 lavoratori. Oggi vertice in Prefettura LEG… - Rodolfo22455857 : @pisto_gol @Gianfra82016999 Anche un rosso a borja! Come contro l’Atalanta Romero e De Roon e contro il Torino! Dop… - Rodolfo22455857 : @FabRavezzani Arbitraggio scandaloso come contro il Torino è l’Atalanta che doveva finire in 9 ( de roon e Romero)… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi vertice Natale: ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oggi vertice a palazzo Chigi Agenzia ANSA Roma, il piano del prefetto per il rientro a scuola

L’emanazione del provvedimento a firma del prefetto Matteo Piantedosi è attesa oggi, dopo che ieri mattina, 22 dicembre, si è riunito il vertice per perfezionare le linee guida della didattica in ...

A un passo la fusione tra RCS Pubblicità e Cairo Pubblicità

L’integrazione dell’attività di raccolta pubblicitaria tra i gruppi Cairo ed RCS è a un passo: oggi il CdA di RCS Mediagroup divrebbe infatti vagliare ...

L’emanazione del provvedimento a firma del prefetto Matteo Piantedosi è attesa oggi, dopo che ieri mattina, 22 dicembre, si è riunito il vertice per perfezionare le linee guida della didattica in ...L’integrazione dell’attività di raccolta pubblicitaria tra i gruppi Cairo ed RCS è a un passo: oggi il CdA di RCS Mediagroup divrebbe infatti vagliare ...