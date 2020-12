Oggi è un altro giorno, Flavio Insinna: l’infanzia e il ricordo di Proietti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel corso del nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Serena Bortone, l’amatissimo conduttore Flavio Insinna si è raccontato a tutto tondo, ricordando la sua infanzia e i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. E, naturalmente, non poteva mancare un omaggio a Gigi Proietti. Ospite nel salottino di Rai1, Flavio Insinna si è concesso una lunga intervista raccontando alcuni aneddoti divertenti sulla sua giovinezza, quando era ancora un adolescente alle prese con la scuola. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, il conduttore ha rivelato di essere stato sempre un bravo studente, ma di aver affrontato momenti difficili a causa della severità di suo padre. “All’epoca ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel corso del nuovo appuntamento diè un, lo show pomeridiano di Serena Bortone, l’amatissimo conduttoresi è raccontato a tutto tondo, ricordando la sua infanzia e i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. E, naturalmente, non poteva mancare un omaggio a Gigi. Ospite nel salottino di Rai1,si è concesso una lunga intervista raccontando alcuni aneddoti divertenti sulla sua giovinezza, quando era ancora un adolescente alle prese con la scuola. Ai microfoni diè un, il conduttore ha rivelato di essere stato sempre un bravo studente, ma di aver affrontato momenti difficili a causa della severità di suo padre. “All’epoca ...

teatrolafenice : ?? «L'ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste ar… - lucianonobili : Le parole di Franceschini di oggi rivelano che vuole fare il Presidente della Repubblica. Ma per fortuna, al Quirin… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Altro panico creato intorno a… - 2849Dama : RT @Agricolturabio1: Oggi vi guardo e non aggiungo altro. Mi capita, sempre più spesso di non avere niente da dire. Ci sono già troppe di… - slaccialaccia : La giornata di oggi: ho trovato un edit con la canzone fra me e @BLONDIEVNGEL , un edit con hero dei kolvina… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Decreto di Natale, l'ultimo shopping prima del lockdown. Tutte le regole prima di entrare in zona rossa la Repubblica Ferrovia Torino-Aosta, ripristinata fermata Borgofranco

Da oggi, sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea-Aosta, tre convogli fermano anche alla stazione di Borgofranco d'Ivrea, precedentemente soppressa con il nuovo orario. Le proteste di Regione, sindaci e p ...

Confindustria Digitale: il Governo rilanci Immuni

Cesare Avenia, Presidente di Confindustria Digitale, ritiene che il Governo debba continuare a scommettere su Immuni per risolverne i difetti.

Da oggi, sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea-Aosta, tre convogli fermano anche alla stazione di Borgofranco d'Ivrea, precedentemente soppressa con il nuovo orario. Le proteste di Regione, sindaci e p ...Cesare Avenia, Presidente di Confindustria Digitale, ritiene che il Governo debba continuare a scommettere su Immuni per risolverne i difetti.