Nuovo soggetto politico Bomba-Minzolini | il piano della Carfagna | terremoto nel centrodestra e dramma per Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il day-after la tesissima verifica di governo tra Giuseppee Italia Viva, Augustosi occupavicenda nel suo consueto retroscena. Ci spiega che, ora, il premier gioca in difesa e Matteo Renzi, visto l'arretramento del presunto avvocato del popolo, punta più in alto, "voglio ottenere molto". Da par suo, aggiunge Minzo,avrebbe aggiunto, riferendosi al fu rottamatore "che non gli darò margini per rompere". Eppure, come spiega il retroscena su Il Giornale, la rottura è possibile. E poi? E poipotrebbe provare a brigare per ungoverno, con una nuova maggioranza, magari con l'aiuto di una vecchia volpe come Massimo D'Alema, rivela. Ma non solo. Sempre il Minzo aggiunge che per il premier, però, l'operazione sarà ...