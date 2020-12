Nuovo Samsung Galaxy Watch Active 2 il 14 gennaio insieme agli S21 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Debutterà insieme ai Samsung Galaxy S21 anche un Samsung Galaxy Watch Active 2 come non l’avevamo mai visto, ovvero nella veste inedita della colorazione Rose Gold. Come riportato da Evan Blass su ‘voice.com‘, la nuance cromatica verrà probabilmente annunciato il prossimo 14 gennaio insieme ai top di gamma 2021 di casa Samsung. Come potete vedere, la data indicata nel quadrante del Samsung Galaxy Watch Active 2 Rose Gold che riempie l’immagine di anteprima di questo articolo corrisponde proprio al 14 gennaio, giornata in cui saranno presentati i Samsung Galaxy S21. La versione monterà una scocca oro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) DebutteràaiS21 anche un2 come non l’avevamo mai visto, ovvero nella veste inedita della colorazione Rose Gold. Come riportato da Evan Blass su ‘voice.com‘, la nuance cromatica verrà probabilmente annunciato il prossimo 14ai top di gamma 2021 di casa. Come potete vedere, la data indicata nel quadrante del2 Rose Gold che riempie l’immagine di anteprima di questo articolo corrisponde proprio al 14, giornata in cui saranno presentati iS21. La versione monterà una scocca oro ...

All’interno dell’applicazione Samsung Pay, arriva ufficialmente la possibilità di acquistare delle gift card da regalare, ecco come funziona.

Samsung Pay aggiunge la funzione di Gift Card all’app

Samsung Pay, il sistema di pagamento elettronico di Samsung Electronics ha introdotto la sezione Gift Card all’interno dell’app. La nuova funzionalità, nata dalla collaborazione con Epipoli, gruppo Fi ...

