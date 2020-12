Nuovi sbarchi in Sardegna e in Calabria. Meloni: «Italiani in zona rossa, porti aperti ai clandestini» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Bloccano le attività e chiudono gli Italiani in casa per le feste, ma continuano a tenere ben spalancati i porti agli sbarchi e all’immigrazione clandestina. Non vi sentite presi in giro?”. Spopola in queste ore sui Social, il post di Fratelli d’Italia. Un post che ha centinaia di retweet tra l’account del partito e quello di Giorgia Meloni. Le restrizioni del governo non fermano gli sbarchi La singolare contraddizione, che suscita rabbia tra gli Italiani, viene rappresentata con una barca stracolma di migranti. E la frase: “Le restrizioni del governo non fermano gli sbarchi in Italia. Italiani chiusi in casa e in zona rossa. Per i clandestini porti aperti e zone ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Bloccano le attività e chiudono gliin casa per le feste, ma continuano a tenere ben spalancati iaglie all’immigrazione clandestina. Non vi sentite presi in giro?”. Spopola in queste ore sui Social, il post di Fratelli d’Italia. Un post che ha centinaia di retweet tra l’account del partito e quello di Giorgia. Le restrizioni del governo non fermano gliLa singolare contraddizione, che suscita rabbia tra gli, viene rappresentata con una barca stracolma di migranti. E la frase: “Le restrizioni del governo non fermano gliin Italia.chiusi in casa e in. Per ie zone ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi sbarchi Migranti: nuovi sbarchi nel sud Sardegna Cagliaripad Coronavirus: oggi in Italia 14.522 nuovi casi e 553 morti

ROMA - Sono 14.522 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... Il know how della camiceria su misura sbarca sul web con andrum.it e si da alla scalata delle vette della moda made ...

Sbarchi di migranti, 15 algerini bloccati al porto di Teulada: saranno portati a Monastir

Vanno avanti gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nel primo pomeriggio, al porto nuovo di Teulada, i carabinieri della stazione di Nuxis, durante il servizio di perlustrazione, hanno individuato 15 ...

