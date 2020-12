Non solo Papadopoulos. Tutti i graziati da Donald Trump (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno un presidente eletto vaccinato in diretta televisiva e un presidente in esercizio che si considera ormai “immune” dal coronavirus avendolo superato. Ma la loro democrazia non è ancora ‘vaccinata’ dai rischi di colpi di coda di Donald Trump, che, battuto alle urne da Joe Biden, non ammette la sconfitta ed evoca, con i suoi consiglieri, mosse potenzialmente eversive. La Cnn registra “agitazione” al Pentagono, dove si ipotizza che, prima dell’insediamento di Biden, il ‘comandante in capo’ progetti iniziative militari, come un attacco alle installazioni nucleari iraniane, o tenti di sovvertire il risultato delle elezioni. Preoccupa pure il fatto che manifestazioni pro-Trump siano annunciate a Washington il 6 gennaio, giorno in cui il Congresso certificherà l’esito delle elezioni. Fra i gruppi promotori, c’è Women for ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno un presidente eletto vaccinato in diretta televisiva e un presidente in esercizio che si considera ormai “immune” dal coronavirus avendolo superato. Ma la loro democrazia non è ancora ‘vaccinata’ dai rischi di colpi di coda di, che, battuto alle urne da Joe Biden, non ammette la sconfitta ed evoca, con i suoi consiglieri, mosse potenzialmente eversive. La Cnn registra “agitazione” al Pentagono, dove si ipotizza che, prima dell’insediamento di Biden, il ‘comandante in capo’ progetti iniziative militari, come un attacco alle installazioni nucleari iraniane, o tenti di sovvertire il risultato delle elezioni. Preoccupa pure il fatto che manifestazioni pro-siano annunciate a Washington il 6 gennaio, giorno in cui il Congresso certificherà l’esito delle elezioni. Fra i gruppi promotori, c’è Women for ...

GrandeFratello : Cristiano vuole a tutti i costi rassicurare Dayane: non passerà il Natale da solo... ?? #GFVIP - reportrai3 : Vengono acquistati i ventilatori polmonari, indispensabili per la terapia intensiva. I ventilatori non hanno passat… - CarloCalenda : Non è solo la pochette. In un paese dove gli elettori parlano a vanvera e continuamente di destra e di sinistra, Co… - sadQuee24541152 : RT @_JustLoseIt_: Comunque 'vola solo' lo inviarono anche a Monte due anni fa. Ma come fa lei a non distaccarsi? È comprensibilissima #pre… - paoloristori1 : RT @CucchiRiccardo: Non sarò mai in sintonia con i giornalisti che incendiano gli animi, guardano da una sola parte, parlano solo di arbitr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo "Non solo bonus, tanti aiuti dalla manovra" LA NAZIONE Tom of Finland e i suoi maschi colti in fallo

Iperdotati, muscolosi, baffuti e possibilmente in divisa. I maschi disegnati da Tom of Finland hanno conquistato l'immaginario gay (e non solo). Ora un ...

Ginecologo ucciso, Ansaldi conosceva il killer. Dubbi degli inquirenti, perché è andato a Milano?

Cosa ci faceva Stefano Ansaldi a Milano? Se non si riesce a rispondere a questa domanda, probabilmente il giallo sul ginecologo campano rimarrà tale. Questo, concordano ...

Iperdotati, muscolosi, baffuti e possibilmente in divisa. I maschi disegnati da Tom of Finland hanno conquistato l'immaginario gay (e non solo). Ora un ...Cosa ci faceva Stefano Ansaldi a Milano? Se non si riesce a rispondere a questa domanda, probabilmente il giallo sul ginecologo campano rimarrà tale. Questo, concordano ...