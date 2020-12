“Non l’ha ucciso nessuno”. Stefano Ansaldi, svolta nelle indagini del ginecologo sgozzato: gli inquirenti verso la soluzione del giallo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo ieri abbiamo parlato di una presunta pista derivante dai soldi, dietro il brutale omicidio di Stefano Ansaldi, il 65enne ginecologo campano sgozzato a Milano sabato pomeriggio in una strada vicino alla Stazione centrale. Non quelli di una possibile rapina, la prima ipotesi presto scartata dagli inquirenti. Ma quelli dei paradisi fiscali, parte di “una profonda esistenza ignota” del medico, come la definisce il Corriere della Sera. Amatissimo dalle pazienti, su Ansaldi “giravano strane voci”, faceva notare sibillino sempre il Corriere lunedì. Avevamo anche spiegato che il dottore non aveva alcun legame lavorativo con Milano (era nativo di Benevento, aveva lo studio a Napoli) e che fosse “soggetto segnalato” per un possibile contagio da Covid, ma nonostante questo ha fatto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo ieri abbiamo parlato di una presunta pista derivante dai soldi, dietro il brutale omicidio di, il 65ennecampanoa Milano sabato pomeriggio in una strada vicino alla Stazione centrale. Non quelli di una possibile rapina, la prima ipotesi presto scartata dagli. Ma quelli dei paradisi fiscali, parte di “una profonda esistenza ignota” del medico, come la definisce il Corriere della Sera. Amatissimo dalle pazienti, su“giravano strane voci”, faceva notare sibillino sempre il Corriere lunedì. Avevamo anche spiegato che il dottore non aveva alcun legame lavorativo con Milano (era nativo di Benevento, aveva lo studio a Napoli) e che fosse “soggetto segnalato” per un possibile contagio da Covid, ma nonostante questo ha fatto di ...

