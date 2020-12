"Non ho parole, ne ero sicuro". Crosetto, il dramma e la confessione: come è stato "truffato" da Renzi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche un Gigante come Guido Crosetto è costretto ad ammettere di essere stato troppo ingenuo. Di essere stato gabbato, fregato. Da chi? Dal re delle manovre di palazzo, Matteo Renzi, che per lunghi giorni ha minacciato di ritirare i suoi ministri e di aprire una crisi di governo, salvo poi, come sempre o quasi, fare marcia indietro dopo aver ottenuto uno strapuntino nel corso della cosiddetta verifica con Giuseppe Conte. Insomma, tanto rumore per nulla. Can che abbaia non morde. E così, ecco che Crosetto si confessa su Twitter, laddove riferendosi a quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore, cinguetta: "Vi giuro che questa volta Renzi mi aveva fregato ed ero convinto che si trattasse di una posizione seria e non strumentale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche un GiganteGuidoè costretto ad ammettere di esseretroppo ingenuo. Di esseregabbato, fregato. Da chi? Dal re delle manovre di palazzo, Matteo, che per lunghi giorni ha minacciato di ritirare i suoi ministri e di aprire una crisi di governo, salvo poi,sempre o quasi, fare marcia indietro dopo aver ottenuto uno strapuntino nel corso della cosiddetta verifica con Giuseppe Conte. Insomma, tanto rumore per nulla. Can che abbaia non morde. E così, ecco chesi confessa su Twitter, laddove riferendosi a quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore, cinguetta: "Vi giuro che questa voltami aveva fregato ed ero convinto che si trattasse di una posizione seria e non strumentale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Non parole Forestali, l'appello dei sindacati: «Servono fatti e responsabilità, non parole e polemiche Corriere della Calabria HOME NEWS Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini fuori controllo: frasi choc contro la Orlando e Rosalinda

Dopo la litigata con Stefania e lo sfogo con gli altri inquilini in cui le dà della ‘psicopatica’, la showgirl parlando proprio con Sonia pronuncia parole pesantissime. “Io la uccido. Cacciatemi, ho ...

Stefania Orlando scopre una frase detta da Samantha e scoppia la lite

Fuori dalla Casa del GF Vip grazie ad una fan, Stefania Orlando scopre una frase detta da Samantha de Grenet e scoppia la lite (VIDEO) Ai fan del Grande Fratello Vip non sfugge proprio nulla e capita ...

