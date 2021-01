Non è vero che il vaccino di Moderna provoca «il 21% di reazioni avverse gravi» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 19 dicembre sulla piattaforma. Il post oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di un articolo dal titolo “Dr. James Lyons-Weiler: proteine nei vaccini porteranno reazioni autoimmuni. Con Moderna 21% di reazioni avverse gravi”. Si tratta di una notizia falsa. L’articolo in questione è stato pubblicato il 17 dicembre 2020 dal sito web Detoxed.info e contiene un video di 14 minuti, riferito a una conferenza stampa tenuta il 20 ottobre dal dottor James Lyons-Weiler per la Pennsylvania Medical Freedom Alliance, organizzazione americana anti-vaccinista che sostiene di battersi per la libertà vaccinale. Il dottor ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 19 dicembre sulla piattaforma. Il post oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di un articolo dal titolo “Dr. James Lyons-Weiler: proteine nei vaccini porterannoautoimmuni. Con21% di”. Si tratta di una notizia falsa. L’articolo in questione è stato pubblicato il 17 dicembre 2020 dal sito web Detoxed.info e contiene un video di 14 minuti, riferito a una conferenza stampa tenuta il 20 ottobre dal dottor James Lyons-Weiler per la Pennsylvania Medical Freedom Alliance, organizzazione americana anti-vaccinista che sostiene di battersi per la libertà vaccinale. Il dottor ...

