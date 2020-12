No all’acquisto sul web del vaccino per il Covid-19. L’Aifa lancia l’allarme “potrebbe essere stato conservato male ed essere inefficace” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mentre l’Europa si avvicina al V-day del 27 dicembre, sul web c’è chi starebbe pensando di fare affari d’oro sfruttando l’alta richiesta di vaccini per venderli privatamente. A lanciare l’allarme è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che dopo aver dato il via libera al siero prodotto da Pfizer-Biontech, mette in guardia dall’acquisto privato del vaccino contro il Covid-19 sia su internet che attraverso altri canali in quanto può essere “pericoloso oltre che inefficace” per via, tra i tanti problemi, delle specifiche modalità di conservazione. Questo quanto si legge sul documento pubblicato sul portale delL’Aifa per rispondere alle domande più frequenti sul vaccino autorizzato ieri in Italia. Riguardo al prezioso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mentre l’Europa si avvicina al V-day del 27 dicembre, sul web c’è chi starebbe pensando di fare affari d’oro sfruttando l’alta richiesta di vaccini per venderli privatamente. Areè l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che dopo aver dato il via libera al siero prodotto da Pfizer-Biontech, mette in guardia dprivato delcontro il-19 sia su internet che attraverso altri canali in quanto può“pericoloso oltre che” per via, tra i tanti problemi, delle specifiche modalità di conservazione. Questo quanto si legge sul documento pubblicato sul portale delper rispondere alle domande più frequenti sulautorizzato ieri in Italia. Riguardo al prezioso ...

