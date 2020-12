Nino Benvenuti, dramma nel bosco: il figlio di 58 anni ritrovato morto, il più terribile dei sospetti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il dramma di Nino Benvenuti; il figlio primogenito Stefano, 58 anni, è stato ritrovato morto in un bosco del Carso. Si tratterebbe di suicidio. Condannato nel 2016 per furto di gioielli alla ex campagna, l'uomo aveva scontato metà della pena ed era ai domiciliari da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus. Il rapporto tra il figlio e il mitico campione olimpico e mondiale di pugilato, 82 anni, è sempre stato difficile tanto che lo stesso Benvenuti Senior aveva citato in giudizio il figlio per farsi restituire di un orologio d'oro ricevuto dopo la vittoria ai Giochi di Roma 1960, una Bibbia, un ritratto ad olio e vecchi trofei. Nel 2002 un altro processo a carico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildi; ilprimogenito Stefano, 58, è statoin undel Carso. Si tratterebbe di suicidio. Condannato nel 2016 per furto di gioielli alla ex campagna, l'uomo aveva scontato metà della pena ed era ai domiciliari da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus. Il rapporto tra ile il mitico campione olimpico e mondiale di pugilato, 82, è sempre stato difficile tanto che lo stessoSenior aveva citato in giudizio ilper farsi restituire di un orologio d'oro ricevuto dopo la vittoria ai Giochi di Roma 1960, una Bibbia, un ritratto ad olio e vecchi trofei. Nel 2002 un altro processo a carico del ...

