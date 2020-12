Nicolas Cage nel trailer di History of Swear Words (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ti sei mai chiesto come le parolacce siano effettivamente diventate profane, Nicolas Cage può aiutarti. Nel prossimo programma di Netflix History of Swear Words lo farà in un modo più educativo. qual’è la trama di History of Swear Words? «Educazione tramite imprecazioni: la lezione di storia di cui non sapevi avere necessità. History of Swear Words è una fiera e vigorosa serie volgare» questa è la sinossi ufficiale di Netflix. History of Swear Words, arriverà su Netflix il 5 gennaio. Sarà lungo sei episodi e includerà Cage che intervista varie celebrità ed etimologi (persone che studiano le parole), tra cui Open Mike Eagle, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ti sei mai chiesto come le parolacce siano effettivamente diventate profane,può aiutarti. Nel prossimo programma di Netflixoflo farà in un modo più educativo. qual’è la trama diof? «Educazione tramite imprecazioni: la lezione di storia di cui non sapevi avere necessità.ofè una fiera e vigorosa serie volgare» questa è la sinossi ufficiale di Netflix.of, arriverà su Netflix il 5 gennaio. Sarà lungo sei episodi e includeràche intervista varie celebrità ed etimologi (persone che studiano le parole), tra cui Open Mike Eagle, ...

