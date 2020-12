New Normal creativo e innovativo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al netto della massima attenzione che dobbiamo mantenere verso l’attuale crisi sanitaria, l’attivismo è chiamato ad impegnarsi anche nell’interpretare al meglio il cambiamento delle nostre consuetudini nel panorama sociale e professionale. Chi desidera coltivare con maggiore dinamismo il proprio impegno civico e politico dovrà quindi dotarsi di sistemi ibridi per progettare le attività sul territorio sia in presenza che dal web. A partire da questa riflessione lo scorso 19 e 20 dicembre è stato lanciato il tour nazionale digitale “La base incontra Rousseau” che al suo debutto ha connesso in videoconferenza oltre 600 attivisti di Lazio e Campania i quali, all’interno di 70 stanze di progettazione virtuale, hanno potuto cominciare a disegnare le nuove sedi digitali, territoriali e tematiche attraverso l’intelligenza collettiva. • Un metodo di lavoro innovativo Le 70 ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al netto della massima attenzione che dobbiamo mantenere verso l’attuale crisi sanitaria, l’attivismo è chiamato ad impegnarsi anche nell’interpretare al meglio il cambiamento delle nostre consuetudini nel panorama sociale e professionale. Chi desidera coltivare con maggiore dinamismo il proprio impegno civico e politico dovrà quindi dotarsi di sistemi ibridi per progettare le attività sul territorio sia in presenza che dal web. A partire da questa riflessione lo scorso 19 e 20 dicembre è stato lanciato il tour nazionale digitale “La base incontra Rousseau” che al suo debutto ha connesso in videoconferenza oltre 600 attivisti di Lazio e Campania i quali, all’interno di 70 stanze di progettazione virtuale, hanno potuto cominciare a disegnare le nuove sedi digitali, territoriali e tematiche attraverso l’intelligenza collettiva. • Un metodo di lavoroLe 70 ...

. Il 2020 è ormai agli sgoccioli ed è tempo di bilanci. Anche per il settore insurtech. A farli ci ha pensato l’Italian Insurtech Association organizzando un webinar svoltosi il 22 dicembre. Ad aprire ...

Le Università degli Studi di Salerno, Milano Bicocca e Londra Middlesex, in collaborazione con la BMTA, presentano il progetto di ricerca "Turismo Archeologico e Giovani – insight e policy per un New ...

Le Università degli Studi di Salerno, Milano Bicocca e Londra Middlesex, in collaborazione con la BMTA, presentano il progetto di ricerca "Turismo Archeologico e Giovani – insight e policy per un New ...