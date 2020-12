«Nessuno sa come preparare le dosi»: i medici denunciano il ritardo delle Regioni sul vaccino anti-Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prime dosi saranno somministrate tra quattro giorni, il 27 dicembre, a 9.750 tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari. Ma in vista del via alla campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19, che inizierà a gennaio e avrà come primo target l’immunizzazione di 1,8 milioni di persone, una parte significativa del Paese sembra tutt’altro che pronta all’appuntamento. Secondo quanto riportato da La Stampa, in diverse Regioni deve ancora essere individuato il personale incaricato di somministrare il vaccino e di preparare le siringhe. Non è un dettaglio da poco, se si considera che – specie nel caso del vaccino di Pfizer – i passaggi da seguire sono tanti e delicati. «Non sappiamo preparare le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le primesaranno somministrate tra quattro giorni, il 27 dicembre, a 9.750 tra, infermieri, operatori socio-sanitari. Ma in vista del via alla campagna di vaccinazione di massa contro il-19, che inizierà a gennaio e avràprimo target l’immunizzazione di 1,8 milioni di persone, una parte significativa del Paese sembra tutt’altro che pronta all’appuntamento. Secondo quanto riportato da La Stampa, in diversedeve ancora essere individuato il personale incaricato di somministrare ile dile siringhe. Non è un dettaglio da poco, se si considera che – specie nel caso deldi Pfizer – i passaggi da seguire sono te delicati. «Non sappiamole ...

Un racconto per chi è sempre pronto a giudicare le vite di queste persone da un televisore o da una manicure. Salvatore vive nelle baracche ma coltiva sogni e speranze «Non siamo parassiti che ...

Certo, bisognerà capire se e come la tregua sarà destinata a proseguire anche a gennaio. Il «se» è legato all'eventuale riequilibrio della compagine di governo dopo aver licenziato la manovra. A ...

