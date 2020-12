Nelle Marche trovata in una famiglia la 'variante inglese' del Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - E' stata individuata all'interno di un 'cluster' familiare e isolata per la prima volta Nelle Marche la 'variante inglese' del Covid-19 e non ci sarebbe un legame con la Gran Bretagna. Il nucleo familiare e' composto da tre persone, che vivono a Loreto, in provincia di Ancona. La coppia e il figlio stanno bene, sono in isolamento e "hanno riferito di avere solo i sintomi di un lieve raffreddore", ha spiegato il professore Stefano Menzo, che dirige il laboratorio di virologia degli 'Ospedali Riuniti di Ancona. Da quanto si è appreso, questa famiglia "apparentemente non ha legami con la Gran Bretagna". Ad Ancona si studia il virus "Inizieremo a studiare il virus - prosegue il direttore del laboratorio di virologia degli 'Ospedali Riuniti di Ancona - siamo appena all'inizio. Sulla ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - E' stata individuata all'interno di un 'cluster' familiare e isolata per la prima voltala '' del-19 e non ci sarebbe un legame con la Gran Bretagna. Il nucleo familiare e' composto da tre persone, che vivono a Loreto, in provincia di Ancona. La coppia e il figlio stanno bene, sono in isolamento e "hanno riferito di avere solo i sintomi di un lieve raffreddore", ha spiegato il professore Stefano Menzo, che dirige il laboratorio di virologia degli 'Ospedali Riuniti di Ancona. Da quanto si è appreso, questa"apparentemente non ha legami con la Gran Bretagna". Ad Ancona si studia il virus "Inizieremo a studiare il virus - prosegue il direttore del laboratorio di virologia degli 'Ospedali Riuniti di Ancona - siamo appena all'inizio. Sulla ...

