Nella scatola nera | il trailer della serie disponibile su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video è disponibile Nella scatola nera, di cui è stato condiviso il trailer, serie diretta da Elia Castangia. La serie Nella scatola nera, diretta da Elia Castangia, è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video e il trailer anticipa qualche dettaglio della trama del progetto. Il filmato tratto dallo show, prodotto da Roberto Bosastra per ZEN Europe, mostra infatti le indagini su un caso di omicidio che coinvolge degli attori e le reazioni dei potenziali sospettati.

Da ente per il rilancio delle imprese siciliane a “scatola vuota”, il flop dell’Irsap

“E’ reso una scatola pressoché vuota che, adesso, a causa delle modifiche proposte dal governo regionale nell’emendamento di riscrittura dell’articolo 7 del Ddl 893 del 26 novembre 2020, rischia di ...

