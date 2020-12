Nba: Brooklyn-Golden State 125-99, Durant-Irving show (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'era 'Steve Nash' non poteva iniziare meglio. I Nets dominano i Warriors, producono una pallacanestro a tratti eccellente e lanciano un chiaro messaggio a tutta la Nba: Brooklyn quest'anno non ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'era 'Steve Nash' non poteva iniziare meglio. I Nets dominano i Warriors, producono una pallacanestro a tratti eccellente e lanciano un chiaro messaggio a tutta la Nba:quest'anno non ...

parallelecinico : RT @Teo__Visma: Primi 10' di #NBA 12 triple tentate da Brooklyn In panchina D'Antoni e Nash, è subito Phoenix versione '7 seconds or less'… - SkySportNBA : NBA, Brooklyn Nets: Kyrie Irving e il regalo per Steve Nash dopo la prima vittoria. VIDEO - andreapezzoni87 : Brooklyn si prende la W superando Golden State 125-99! Irving e Durant già protagonisti, rispettivamente con 26 e 2… - sportli26181512 : NBA, Brooklyn Nets: Kyrie Irving e il regalo per Steve Nash dopo la prima vittoria. VIDEO: Al termine della comoda… - pierodallerive : RT @dchinellato: Brooklyn si regala una prima spettacolare, distruggendo Golden State 125-99. Irving (26) e Durant (22) devastanti, Nets av… -