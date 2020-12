Natasha Stefanenko | dalla tv alle favole | ecco cosa fa oggi

Leggi su kronic

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La bellissimaracconta ai suoi fan la meravigliosa storia d’amore che sta vivendo pubblicando sul web alcuni scattiQuando apparve in tv per la prima voltalasciò tutti senza fiato per la sua bellezza ed il suo fascino. Ma recentemente è qualche tempo che non si mostra più al suo pubblico e sembra che l’unico suo interesse al momento sia la sua vita privata e la sua splendida storia d’amore. La bellissima modella è nata a Sverdlovsk nella Russia Sovietica, da padre ingegnere nucleare, impiegato presso un sito militare sovietico. Nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year. Così inizia la sua carriera di modella e, per portarla avanti, si trasferisce in Italia. Leggi anche -> Chiara Ferragni e ...