Natale, Urbi et Orbi e Angelus di Papa Francesco al “chiuso”: la nota del Vaticano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Urbi et Orbi e l’Angelus di Papa Francesco si svolgeranno al “chiuso”. È questa la misura prevista da Città del Vaticano in seguito alla pandemia che condizionerà questo particolare Natale 2020. “In considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi’ nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021, la recita ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ete l’disi svolgeranno al “”. È questa la misura prevista da Città delin seguito alla pandemia che condizionerà questo particolare2020. “In considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, Solennità deldel Signore,pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione ‘et’ nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico. Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021, la recita ...

