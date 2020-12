Natale, per viverlo a pieno godiamocelo come viene e con le emozioni più vere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Marco Vitiello* Tra i meccanismi di difesa inconsci della nostra psiche Sigmund Freud annoverò anche lo “spostamento”, ovvero l’attribuzione di un proprio atteggiamento o un proprio impulso inaccettato e misconosciuto ad un’altra persona, la quale verrà percepita come ostile e pericolosa. Ma se lo spostamento è vietato come si difende la nostra psiche? Freud si starà rivoltando nella tomba… Stiamo giocando con i significati, ovviamente, ma c’è qualcosa di vero che rimane, e cioè la necessità di soddisfare dei bisogni primari, quelli di socialità appunto, socialità che ci viene negata proprio nelle giornate più simboliche dell’appartenenza ad una famiglia, a un gruppo sociale o a qualcun altro, chiunque sia, basta che ci faccia sentire meno soli. Quest’anno non si può, o perlomeno ci sono molte limitazioni, ed è frustrante, proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Marco Vitiello* Tra i meccanismi di difesa inconsci della nostra psiche Sigmund Freud annoverò anche lo “spostamento”, ovvero l’attribuzione di un proprio atteggiamento o un proprio impulso inaccettato e misconosciuto ad un’altra persona, la quale verrà percepitaostile e pericolosa. Ma se lo spostamento è vietatosi difende la nostra psiche? Freud si starà rivoltando nella tomba… Stiamo giocando con i significati, ovviamente, ma c’è qualcosa di vero che rimane, e cioè la necessità di soddisfare dei bisogni primari, quelli di socialità appunto, socialità che cinegata proprio nelle giornate più simboliche dell’appartenenza ad una famiglia, a un gruppo sociale o a qualcun altro, chiunque sia, basta che ci faccia sentire meno soli. Quest’anno non si può, o perlomeno ci sono molte limitazioni, ed è frustrante, proprio ...

virginiaraggi : Sono stata nella sede di Acea per fare gli auguri di Natale ai dipendenti. Acea è un’azienda che rappresenta la sto… - borjavalero20 : Grande prova d’orgoglio oggi e vittoria pesantissima! Il modo migliore per festeggiare le mie 200 presenze da titol… - teatrolafenice : ?? Il percorso è stato accidentato e per qualche tempo lo sarà ancora ma una cosa è certa, noi in qualche modo ci si… - ciclovegana : RT @sinistra_europa: La lettera di #Pertini scritta per #Natale alla madre dal carcere del regime fascista - m_signifredi : RT @Radio1Rai: Sarà un #Natale diverso ma con gli amici di sempre”: è la promessa di @santegidionews ai poveri. A Modesta Valenti, che morì… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale per Natale: ecco il decalogo anti-Covid per pranzi e cenoni, dagli ospiti consentiti agli orari da ... Il Sole 24 ORE Bari, norme anti-aperitivi: vigilia di Natale più restrittiva in città

Sarà una vigilia di Natale restrittiva in tutta Italia e anche a Bari, dove il sindaco ha confermato la cosiddetta ordinanza anti-aperitivo.

Una storia per Natale: Chiara Iacovitti ci racconta "Di impossibile non c’è niente"

Con l'avvicinarsi del Natale abbiamo pensato di donare una storia ai nostri lettori, piccoli e grandi. In un periodo di festa diverso dagli altri anni, senza eventi e con più tempo da trascorrere a ca ...

Sarà una vigilia di Natale restrittiva in tutta Italia e anche a Bari, dove il sindaco ha confermato la cosiddetta ordinanza anti-aperitivo.Con l'avvicinarsi del Natale abbiamo pensato di donare una storia ai nostri lettori, piccoli e grandi. In un periodo di festa diverso dagli altri anni, senza eventi e con più tempo da trascorrere a ca ...