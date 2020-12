Natale – Marchetti: Non lasciare soli pazienti con disagi psichici (Di mercoledì 23 dicembre 2020) – “Mai come quest’anno le festività rappresentano un momento delicato per le persone affette da disagi psichiatrici, che rischiano di rimanere sole, con una socialità già penalizzata dalla patologia e con le norme imposte dal covid che potrebbero disincentivare amici e parenti a prendersi cura di loro”. A lanciare l’allarme è la Fenascop, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunità che si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per adulti e minori (S.R.T.R.e. – S.R.S.R h 24 e h 12). Per Paola Marchetti, presidente della federazione Lazio, “le Istituzioni avevano il dovere di lanciare una campagna di sensibilizzazione su una situazione che riguarda oltre 17 milioni di italiani affetti da disagio mentale di ogni genere. Una vera e propria emergenza nell’emergenza complicata dal covid – ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) – “Mai come quest’anno le festività rappresentano un momento delicato per le persone affette dapsichiatrici, che rischiano di rimanere sole, con una socialità già penalizzata dalla patologia e con le norme imposte dal covid che potrebbero disincentivare amici e parenti a prendersi cura di loro”. A lanciare l’allarme è la Fenascop, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunità che si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per adulti e minori (S.R.T.R.e. – S.R.S.R h 24 e h 12). Per Paola, presidente della federazione Lazio, “le Istituzioni avevano il dovere di lanciare una campagna di sensibilizzazione su una situazione che riguarda oltre 17 milioni di italiani affetti dao mentale di ogni genere. Una vera e propria emergenza nell’emergenza complicata dal covid – ...

Per Paola Marchetti, presidente della federazione Lazio, “le Istituzioni avevano il dovere di lanciare una campagna di sensibilizzazione su una situazione che riguarda oltre 17 milioni di italiani ...

