Natale, italiani spenderanno 2,1 miliardi per il cenone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli italiani spenderanno 2,1 miliardi per il cenone di Natale, vale a dire 600 milioni in meno dell’anno scorso. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. Le tredicesime, pari a 41 miliardi, calano di 2,3 miliardi. Il numero ridotto di partecipanti, la minore capacità di spesa e la prudenza determinano il calo della spesa, ma vincerà la tradizione nella ricerca delle eccellenze agroalimentari per il menù della vigilia. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli2,1per ildi, vale a dire 600 milioni in meno dell’anno scorso. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. Le tredicesime, pari a 41, calano di 2,3. Il numero ridotto di partecipanti, la minore capacità di spesa e la prudenza determinano il calo della spesa, ma vincerà la tradizione nella ricerca delle eccellenze agroalimentari per il menù della vigilia. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - matteosalvinimi : #Salvini: Ad oggi, 18 dicembre, 60 milioni di italiani non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - xblunotte : RT @francescatotolo: Perché il governo #Conte ha allentato il tracciamento dei positivi al #COVID19 tramite i tamponi? Si è passati dai 205… - UrbimanoOrbi : @La7tv @matteorenzi Penso che Mattarella avrà telefonato a Renzi, per dirgli di lasciare in pace gli italiani per N… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale italiani Natale, regali last minute per 3,5 milioni di italiani Giornale di Sicilia Natale, CNA: chiusura costa 1 miliardo a ristorazione

(Teleborsa) - Soltanto il pranzo di Natale e il cenone del 31 dicembre rappresentano una perdita secca di circa un miliardo per le attività di ristorazione che resteranno chiuse dal 24 dicembre al 6..

Italia zona rossa: cosa si rischia per falsa autocertificazione?

Nei giorni in cui l’Italia è zona rossa, è necessario avere una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Cosa si rischia per falsa autocertificazione?

(Teleborsa) - Soltanto il pranzo di Natale e il cenone del 31 dicembre rappresentano una perdita secca di circa un miliardo per le attività di ristorazione che resteranno chiuse dal 24 dicembre al 6..Nei giorni in cui l’Italia è zona rossa, è necessario avere una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Cosa si rischia per falsa autocertificazione?