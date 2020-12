Natale In Casa Cupiello, Edoardo De Angelis schiacciato dalla pesante eredità di De Filippo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Premessa alla recensione di Natale in Casa Cupiello: Edoardo De Angelis aveva tutto il diritto di rimettere in scena il capolavoro eduardiano (altre due sue regie seguiranno, la prima, già annunciata, è Non Ti pago). L’unica cosa di cui De Filippo non ha bisogno è la museificazione. Le sue opere non stanno lì per essere idolatrate ma per essere rilette, ridiscusse, rimesse in scena, anche stravolte (pensiamo solo alla geniale scrittura scenica dell’Ha Da Passà ’A Nuttata di Leo De Berardinis, che nel riassemblaggio-reinvenzione di brani eduardiani fa risaltare ancor di più la grandezza di De Filippo). Meno che mai i lavori di Eduardo dovrebbero restare intoccati per rispetto all’inarrivabile De Filippo attore, perché il sottinteso di questa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Premessa alla recensione diinDeaveva tutto il diritto di rimettere in scena il capolavoro eduardiano (altre due sue regie seguiranno, la prima, già annunciata, è Non Ti pago). L’unica cosa di cui Denon ha bisogno è la museificazione. Le sue opere non stanno lì per essere idolatrate ma per essere rilette, ridiscusse, rimesse in scena, anche stravolte (pensiamo solo alla geniale scrittura scenica dell’Ha Da Passà ’A Nuttata di Leo De Berardinis, che nel riassemblaggio-reinvenzione di brani eduardiani fa risaltare ancor di più la grandezza di De). Meno che mai i lavori di Eduardo dovrebbero restare intoccati per rispetto all’inarrivabile Deattore, perché il sottinteso di questa ...

