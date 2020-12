Natale, CNA: chiusura costa 1 miliardo a ristorazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Soltanto il pranzo di Natale e il cenone del 31 dicembre rappresentano una perdita secca di circa un miliardo per le attività di ristorazione che resteranno chiuse dal 24 dicembre al 6 gennaio. Un danno che amplifica le ingenti difficoltà di un settore tra i più penalizzati dalle restrizioni per contenere i contagi. Dopo le chiusure per decreto durante il lockdown nazionale, le attività di ristorazione dal 26 ottobre scorso devono abbassare le serrande alle ore 18 e ridurre da 6 a 4 le persone per ogni tavolo anche nelle zone arancione nonostante lo scrupoloso rispetto dei protocolli per la sicurezza che hanno comportato investimenti e riduzione dell’offerta per assicurare il necessario distanziamento. CNA Agroalimentare sollecita l’apertura di un tavolo sull’intera filiera agroalimentare per definire ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Soltanto il pranzo die il cenone del 31 dicembre rappresentano una perdita secca di circa unper le attività diche resteranno chiuse dal 24 dicembre al 6 gennaio. Un danno che amplifica le ingenti difficoltà di un settore tra i più penalizzati dalle restrizioni per contenere i contagi. Dopo le chiusure per decreto durante il lockdown nazionale, le attività didal 26 ottobre scorso devono abbassare le serrande alle ore 18 e ridurre da 6 a 4 le persone per ogni tavolo anche nelle zone arancione nonostante lo scrupoloso rispetto dei protocolli per la sicurezza che hanno comportato investimenti e riduzione dell’offerta per assicurare il necessario distanziamento. CNA Agroalimentare sollecita l’apertura di un tavolo sull’intera filiera agroalimentare per definire ...

Non potendo condividere il tradizionale pranzo in episcopio il giorno di Natale con le persone sole e bisognose, il vescovo di Terni, mons. Giuseppe Piemontese ha donato oggi a circa 150 persone gli ...

La tregua di Natale infranta da un Porta a Porta degli auguri? L'occasione per fare il pacificatore nei giorni in cui tutti invocano, appunto, un po' di pace, e per farlo nel salottone di Bruno Vespa, ...

