Napoli-Torino, Lozano torna tra i convocati. Recupero lampo per Koulibaly (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per il match contro il Torino di questa sera, valido per la 14esima giornata di Serie A. Due le sorprese nell’elenco, una anticipata questa mattina dai giornali, l’altra del tutto inaspettata. Innanzitutto il rientro di Lozano dall’infortunio. C’è poi anche Koulibaly, cosa che sicuramente lascia un po’ straniti, data la gravità annunciata dell’infortunio del senegalese. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente. L’appuntamento è allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20-45. Dirige il match l’arbitro Valeri di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilha ufficializzato la lista deiper il match contro ildi questa sera, valido per la 14esima giornata di Serie A. Due le sorprese nell’elenco, una anticipata questa mattina dai giornali, l’altra del tutto inaspettata. Innanzitutto il rientro didall’infortunio. C’è poi anche, cosa che sicuramente lascia un po’ straniti, data la gravità annunciata dell’infortunio del senegalese. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj,, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko,, Petagna, Politano, Insigne, Llorente. L’appuntamento è allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20-45. Dirige il match l’arbitro Valeri di ...

