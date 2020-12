Napoli-Torino, i convocati di Gattuso: Lozano c’è, recupero lampo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Torino Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Torino. A sorpresa, ci sarà Hirving Lozano. recupero lampo per il messicano dopo l’infortunio contro la Lazio che aveva fatto presagire a tempi più lunghi. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gennaroha diramato la lista deiperGennaro, allenatore del, ha reso nota la lista deiper la partita di questa sera contro il. A sorpresa, ci sarà Hirvingper il messicano dopo l’infortunio contro la Lazio che aveva fatto presagire a tempi più lunghi. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti:, Petagna, Politano, Insigne, Llorente. Leggi su Calcionews24.com

