Napoli-Torino – Gattuso può sorridere, torna Lozano tra i disponibili (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta in merito alle condizioni di Hirving Lozano. Lozano, che aveva rimediato un brutto colpo da Radu, nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta in merito alle condizioni di Hirving, che aveva rimediato un brutto colpo da Radu, nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Inter : ?? | FILOTTO ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Sesta vittoria di fila in @SerieA! ??… - Inter_en : ?? | 6 SUCCESSIVE WINS ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Building momentum ??… - cn1926it : #GdS su #JuveNapoli: “Gli azzurri avevano interesse a giocare, sono stati costretti a non partire per Torino” - cn1926it : #NapoliTorino, #Lozano ce la fa e sarà convocato: può partire dalla panchina - CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino: Bonazzoli out per Napoli, 6 gli indisponibili Gara decisiva per Giampaolo, privo anche di Ansaldi e Murru -