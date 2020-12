Napoli-Torino 1-1: gol di Izzo e Insigne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il miglior Torino della stagione pareggia 1-1 a Napoli e vede sfumare la vittoria solo al 92', grazie a un gol-capolavoro di Lorenzo Insigne. I granata hanno concesso pochissimo a una squadra comunque ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il migliordella stagione pareggia 1-1 ae vede sfumare la vittoria solo al 92', grazie a un gol-capolavoro di Lorenzo. I granata hanno concesso pochissimo a una squadra comunque ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliTorino ?? - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Torino 1-1, rete di Insigne L. (NAP) - Inter : ?? | FILOTTO ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia Sesta vittoria di fila in @SerieA! ??… - napolista : Il Napoli: il destro di Insigne è il bagliore in fondo alla notte dello stadio Maradona Il commento del club parten… - _SiGonfiaLaRete : Napoli-Torino, Insigne: “Gol bello? Non mi interessa, sto male perché abbiamo perso 2 punti” ?? -