Napoli | sei giovani rubano un abete e fuggono in moto inseguiti dai carabinieri

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seisono stati sorpresi daimentre erano intenti a rubare undi 4 metri da un vivaio di Posillipo e trasportarlo in sella e tre scooter lungo via Petrarca. Non paghi del gesto, i se, una volta scoperti dai militari, si sono dati alla fuga. Ihanno subito ingaggiato un inseguimento durante il quale ihanno perso il controllo dellacadendo a terra e perdendo il carico che è stato abbandonato in strada. I ladri sono riusciti comunque a sfuggire agli uomini in divisa, mentre l’albero è stato restituito. Sono in corso indagini da parte deiper risalire alla loro identità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.