Napoli, Sarri ci vide lungo su Koulibaly: ecco cosa disse qualche anno fa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kalidou Koulibaly è tra i migliori difensori di Serie A, ormai da qualche stagione. Una certezza non solo del Napoli, il roccioso difensore senegalese è al momento tra i top colleghi di reparto. Eppure al suo arrivo a Napoli vi era più di qualche dubbio sulle sue potenzialità. Sotto la guida tecnica di Rafa Benitez L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kalidouè tra i migliori difensori di Serie A, ormai dastagione. Una certezza non solo del, il roccioso difensore senegalese è al momento tra i top colleghi di reparto. Eppure al suo arrivo avi era più didubbio sulle sue potenzialità. Sotto la guida tecnica di Rafa Benitez L'articolo

mirkocalemme : La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Qua… - ZZiliani : Otto punti in meno rispetto alla #Juventus di #Sarri. In realtà, se martedì il #Napoli vincesse il ricorso al CONI,… - juve_grecchi : RT @VlnN94: Quando c'era Sarri leggevo spesso 'stiamo diventando il Napoli'. Avete ragione. Tra arbitri, alibi (la sentenza, che in teor… - SIMONE4ESPOSITO : RT @mirkocalemme: La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Quando un… - nico_bastone : RT @mirkocalemme: La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Quando un… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sarri Pistocchi lancia la bomba: 'Un uccellino continua a spifferarmi il nome di Sarri per il Napoli' AreaNapoli.it Napoli, Sarri ci vide lungo su Koulibaly: ecco cosa disse qualche anno fa

Kalidou Koulibaly è tra i migliori difensori di Serie A, ormai da qualche stagione. Una certezza non solo del Napoli, il roccioso difensore senegalese è ...

Juve umiliata in casa dalla Fiorentina, lo scudetto è andato. Il 'maestro' Pirlo colpevole, Bonucci complice

La Juve butta tutto in mezza giornata perdendo sei punti (e prendendo tre gol) per una partita che si dovrà giocare (Juve-Napoli prima assegnata a tavolino) e in un’altra che non gioca perché c’è una ...

Kalidou Koulibaly è tra i migliori difensori di Serie A, ormai da qualche stagione. Una certezza non solo del Napoli, il roccioso difensore senegalese è ...La Juve butta tutto in mezza giornata perdendo sei punti (e prendendo tre gol) per una partita che si dovrà giocare (Juve-Napoli prima assegnata a tavolino) e in un’altra che non gioca perché c’è una ...