Napoli, ragazzini sparano con pistole ad aria su ex poliziotto non vedente (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un ex poliziotto non vedente è stato preso di mira da una banda di ragazzini che gli hanno sparato addosso con pistole ad aria. È accaduto ad Acerra (Napoli). L’uomo era sceso in strada con il proprio cane per gettare la spazzatura, quando un gruppo di ragazzini lo ha preso di mira sparandogli addosso con una pistola ad aria compressa. Dura la reazione dell’Unione Italiana ciechi, che ha denunciato l’accaduto. “Giacomo ha chiesto ai ragazzini di smettere” ha spiegato Giuseppe Fornaro, consigliere regionale dell’Uic “rilevando la sua condizione di non vedente, ma loro hanno continuato a girargli intorno con i monopattini elettrici e a sparargli. Giacomo ha urlato per chiedere aiuto ma nessuno è intervenuto, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un exnonè stato preso di mira da una banda diche gli hanno sparato addosso conad. È accaduto ad Acerra (). L’uomo era sceso in strada con il proprio cane per gettare la spazzatura, quando un gruppo dilo ha preso di mira sparandogli addosso con una pistola adcompressa. Dura la reazione dell’Unione Italiana ciechi, che ha denunciato l’accaduto. “Giacomo ha chiesto aidi smettere” ha spiegato Giuseppe Fornaro, consigliere regionale dell’Uic “rilevando la sua condizione di non, ma loro hanno continuato a girargli intorno con i monopattini elettrici e a sparargli. Giacomo ha urlato per chiedere aiuto ma nessuno è intervenuto, ...

L'uomo era uscito per gettare la spazzatura quando è stato brutalmente aggredito dai ragazzi che lo hanno colpito sparando da pistole ad aria ...

