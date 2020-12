Napoli | “ladri di biciclette” | i carabinieri arrestano un 50enne

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Furto die monopattini elettrici nelle strade di. L’episodio è avvenuto nella centralissima Piazza Bovio, a due passi dalla fermata “Università” della Linea 1 della metropolitana, dove un passante ha notato il movimento sospetto di un uomo vicino ad una bicicletta attaccata ad un palo. Segnalato l’accaduto aiche sono accorsi sul posto, hanno tratto in arresto un, già sottoposto a misura di obbligo di misura, per furto di bicicletta. L’uomo, assieme ad altri due complici, aveva appena tranciato la catena di una bici, dandosi velocemente alla fuga con la refurtiva; tempestivo l’intervento deiche lo hanno fermato e oltre alla bicicletta, hanno recuperato una seconda bici rubata e un monopattino ...

napoli_tifo : @capuanogio Sei una merda gobba. Siete dei ladri mafiosi corrotti. Siete il cancro del calcio. Il calcio guarirà so… - fattidinapoli : Napoli: Ladri di biciclette e monopattini arrestati dai Carabinieri a piazza della Borsa - - campaniafelixit : NAPOLI, SAN GIUSEPPE: Ladri di biciclette e monopattini. Carabinieri arrestano un 50enne - - EBorriello : @massimostaiano @tuttonapoli Figura di MERDA sapevano che l avversario (Napoli) non era a 1000km..... Potevano risp… - gercci1 : Napoli e i Napoletani ladri e cocainomani come il loro idolo Maradona amico dei Giuliano cui la xamorrave il sindac… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ladri

Il Mattino

Napoli – Furto di biciclette e monopattini elettrici nelle strade di Napoli. L’episodio è avvenuto nella centralissima Piazza Bovio, a due passi dalla fermata “Università” della Linea 1 della ...Quando si dice, storie di Natale. Rubano un abete di quattro metri da un vivaio, e fuggono in sella a tre scooter. Una fuga complicata (non foss'altro per quel colosso d'albero che ...