Napoli, è morto Mimmo Acanfora: fu campione mondiale di biliardo nel 1975 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E' deceduto all'età di 85 anni Domenico "Mimmo" Acanfora, il primo italiano ad aver vinto un titolo mondiale di biliardo nel 1975. Nato a Cercola (Napoli), Acanfora vinse anche il campionato italiano Internazionale 5 quilles nel 1974 e nel 1976 si aggiudicò i titoli di nazionale assoluto e nella specialità Goriziana. Acanfora ha anche recitato nel film "Casablanca, Casablanca" del regista Francesco Nuti, appassionato del biliardo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

