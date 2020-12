Murato vivo per sfuggire ai nazisti: addio a Dino, Anna Frank di Magenta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Magenta (Milano), 23 dicembre 2020 - Era nato nel 1929, lo stesso anno d i Anna Frank. Negli anni della Shoah , come la giovane ebrea tedesca, ha vissuto nascosto per sfuggire alla furia delle ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020)(Milano), 23 dicembre 2020 - Era nato nel 1929, lo stesso anno d i. Negli anni della Shoah , come la giovane ebrea tedesca, ha vissuto nascosto peralla furia delle ...

Murato vivo per sfuggire ai nazisti: addio a Dino, Anna Frank di Magenta

Si è spento a 91 anni il testimone delle persecuzioni razziali. Molho fu salvato con la famiglia dagli operai della sua ditta ...

