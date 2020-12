Moviola Spezia Genoa | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)delvalido per la 14ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Inter-Spezia, la moviola de La Gazzetta dello Sport: 'Nzola, braccio largo. Rigore ok' - Notiziedi_it : La moviola di Inter – Spezia - infoitsport : Inter-Spezia, moviola Cds: “Rigore netto, ma andava visto live. Pochi dubbi su…” - _intermagazine : Inter 2 Spezia 1, il VAR salva Fabbri c’è il rigore: la moviola - zazoomblog : Inter 2 Spezia 1 il VAR salva Fabbri c’è il rigore: la moviola - #Inter #Spezia #salva #Fabbri #rigore: -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia

Allo stadio Picco, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...L'Inter ha inanellato la sesta vittoria consecutiva in Serie A superando lo Spezia per 2-1. La gara è stata decisa dagli episodi, come il rigore trasformato da Lukaku e il gol annullato a Gyasi per fu ...