Moviola Juventus Fiorentina, l’analisi: “La Penna horror, c’erano 2 rigori e un rosso” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Moviola Juventus Fiorentina – Ultima gara del 2020 da dimenticare per la Juventus. I bianconeri, dopo l’annullamento della sentenza per Juve Napoli, in un giorno “perdono” 6 punti in classifica. Partita disastrosa contro la Fiorentina. 3-0 netto con una prestazione pessima della squadra di Pirlo. Ma non mancano le polemiche arbitrali. Infatti serata da horror per La Penna, condannato dalla Moviola di tutti i principali quotidiani. Moviola Juventus Fiorentina, l’analisi di Tuttosport Ecco di seguito la Moviola di Tuttosport che condanna l’arbitraggio di La Penna. “Al 5? Ronaldo chiede un fallo di mano di Amrabat in barriera appena fuori area su una sua ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– Ultima gara del 2020 da dimenticare per la. I bianconeri, dopo l’annullamento della sentenza per Juve Napoli, in un giorno “perdono” 6 punti in classifica. Partita disastrosa contro la. 3-0 netto con una prestazione pessima della squadra di Pirlo. Ma non mancano le polemiche arbitrali. Infatti serata daper La, condannato dalladi tutti i principali quotidiani.di Tuttosport Ecco di seguito ladi Tuttosport che condanna l’arbitraggio di La. “Al 5? Ronaldo chiede un fallo di mano di Amrabat in barriera appena fuori area su una sua ...

Gazzetta_it : #Moviola #JuveFiorentina Serataccia per #LaPenna: mancano il secondo giallo a #BorjaValero e almeno un rigore su… - Sport_Mediaset : #JuventusFiorentina, la moviola: mancano due rigori ai bianconeri, #BorjaValero da rosso. #SportMediaset - mariarosarossi8 : RT @Sport_Mediaset: #JuventusFiorentina, la moviola: mancano due rigori ai bianconeri, #BorjaValero da rosso. #SportMediaset - robibenelli : Come sempre pro Juve ad #Eurosport ?????? Bernardeschi cade 'facilmente' ma è rigore, non riuscivate a scrivere solo c… - OdeonZ__ : Serataccia per La Penna: mancano il secondo giallo a Valero e almeno un rigore su Bernardeschi… -