MotoGp, Marc Marquez tornerà a essere lo stesso? L'opinione di un grande campione del passato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto il mondo delle due ruote si chiede quanto sarà competitivo l'otto volte iridato quando tornerà in pista. Kevin Schwantz risponde così sul sito ufficiale della MotoGp Leggi su today (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto il mondo delle due ruote si chiede quanto sarà competitivo l'otto volte iridato quandoin pista. Kevin Schwantz risponde così sul sito ufficiale della

sportli26181512 : Infortunio Marquez, Kevin Schwantz: 'Era inevitabile che Marc si facesse male': Kevin Schwantz (campione in top cla… - pologiorgios : RT @silviacarpy93: Fabio Q. si è tatuato il braccio destro a ricordo della sua prima vittoria in MotoGP il 19 Luglio 2020. Marc M. allo ste… - mrshulkenberg : RT @silviacarpy93: Fabio Q. si è tatuato il braccio destro a ricordo della sua prima vittoria in MotoGP il 19 Luglio 2020. Marc M. allo ste… - silviacarpy93 : Fabio Q. si è tatuato il braccio destro a ricordo della sua prima vittoria in MotoGP il 19 Luglio 2020. Marc M. all… -