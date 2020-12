MotoGP, Andrea Dovizioso e la chance in Honda? Possibile terza moto, in attesa di Marc Marquez (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Dovizioso e una chance in Honda? Il forlivese, allo stato attuale delle cose, è fuori dai giochi in vista del prossimo Mondiale 2021 di motoGP. Reduce da una stagione deludente in sella alla Ducati conclusa in quarta posizione nella classifica generale (con un podio a Jerez e una vittoria in Austria), il “Dovi” non ha saputo approfittare dell’assenza per infortunio del suo eterno rivale Marc Marquez, spiazzato dalla nuova carcassa introdotta dalla Michelin. Lo stile di guida del centauro italiano, infatti, non si è mai adatto alle caratteristiche della mescola e di conseguenza i riscontri non sono stati all’altezza della situazione. Tuttavia, resta il fatto che dal 2017 al 2019, Andrea sia stato il primo degli “umani” e in sella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e unain? Il forlivese, allo stato attuale delle cose, è fuori dai giochi in vista del prossimo Mondiale 2021 di. Reduce da una stagione deludente in sella alla Ducati conclusa in quarta posizione nella classifica generale (con un podio a Jerez e una vittoria in Austria), il “Dovi” non ha saputo approfittare dell’assenza per infortunio del suo eterno rivale, spiazzato dalla nuova carcassa introdotta dalla Michelin. Lo stile di guida del centauro italiano, infatti, non si è mai adatto alle caratteristiche della mescola e di conseguenza i riscontri non sono stati all’altezza della situazione. Tuttavia, resta il fatto che dal 2017 al 2019,sia stato il primo degli “umani” e in sella ...

