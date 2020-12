Mostruosità in Senato Clamoroso | cosa esce dalla bocca di Roberto Calderoli | un siluro da Striscia la Notizia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel mirino dilaci finisce la Casta, ci finiscono i parlamentari, nel dettaglio iri. Accade in un servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di martedì 22 dicembre, la consueta rubrica I nuovi mostri. Già, perché in una delle ultime sedute a Palazzo Madama si è scatenato il caos, tra fischietti e striscioni esposti tra gli scranni. Tanto che il presidente di turno, il leghista, riprendendo i colleghi ha commentato, ironico: "Speriamo che Cristiano Militello ci noti perché alanon ci siamo mai andati". Eccolo accontentato, ma la rubrica non è quella invocata. Bensì, come detto, quella del peggio che si è visto nel corso della settimana. Ezio Greggio, con voce fuori campo, commenta tagliente: ...