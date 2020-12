Morto per Covid il padre di Valerio Scanu. Era malato da 50 giorni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Novella Toloni Tonino Scanu si è spento dopo un mese e mezzo di agonia all'ospedale di Olbia. Il giovane cantante sardo si è chiuso nel silenzio Doloroso lutto, a pochi giorni dal Natale, per Valerio Scanu. L'ex volto di Amici ha detto addio al padre, Tonino Scanu, spentosi all'età di 64 anni per complicanze da coronavirus. L'uomo era ricoverato da quasi un mese e mezzo presso l'ospedale "Mater" di Olbia e le sue condizioni erano peggiorate repentinamente nelle ultime settimane. Che le condizioni di salute di suo padre fossero gravi, Valerio Scanu lo aveva confessato poche settimane fa a Storie Italiane. Nel corso di un'ospitata in studio da Eleonora Daniele il cantautore di origini sarde aveva raccontato la drammatica ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Novella Toloni Toninosi è spento dopo un mese e mezzo di agonia all'ospedale di Olbia. Il giovane cantante sardo si è chiuso nel silenzio Doloroso lutto, a pochidal Natale, per. L'ex volto di Amici ha detto addio al, Tonino, spentosi all'età di 64 anni per complicanze da coronavirus. L'uomo era ricoverato da quasi un mese e mezzo presso l'ospedale "Mater" di Olbia e le sue condizioni erano peggiorate repentinamente nelle ultime settimane. Che le condizioni di salute di suofossero gravi,lo aveva confessato poche settimane fa a Storie Italiane. Nel corso di un'ospitata in studio da Eleonora Daniele il cantautore di origini sarde aveva raccontato la drammatica ...

