(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildidel, èstamattina 23 dicembre. Fu lui, la notte del 24 agosto, ad aggiornare in lacrime sulle condizioni deldopo ilche nel suo paese fece circa 50 vittime., che il 10 gennaio avrebbe compiuto 75 anni, era malato da tempo, ma non aveva rinunciato ad amministrare il suo paese nei monti Sibillini. A dare notizia della sua morte è il comune stesso, al cui cordoglio si unisce l’assessore regionale delle Marche con delega alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli: “Buon viaggio. Sei stato uomo, padre e amministratore esemplare – ha scritto sulla sua pagina Facebook – Abbiamo vissuto ...

fattoquotidiano : Morto Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto in prima linea per il terremoto nel Centro Italia del 2016 - redogliog : RT @Monicanpl: È morto il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci. Un abbraccio alla famiglia e agli arquatani. #arquatadeltronto - tuscolo : Morto Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata. Cordoglio dal Piceno e da tutta Italia - Piceno Oggi: - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morto Aleandro Petrucci, il sindaco-coraggio di Arquata del Tronto: fu il primo a raccontare la tragedia del terremoto… - ilmessaggeroit : Morto Aleandro Petrucci, il sindaco-coraggio di Arquata del Tronto: fu il primo a raccontare la tragedia del terrem… -

