Morta Stella Tennant | icona degli anni ' 90 Ma è mistero sulle cause

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roberta Damiata Cinque giorni dopo aver compiuto 50in circostanze ancora da chiarire la modella'90Il mondo della moda è in lutto. È, in circostanze ancora da chiarire, la modella scozzese, una vera’90, definita da molti come la “regina delle passerelle”. Nata a Chatsworth in Scozia era figlia della duchessa Deborah Mitford, vedova di Devonshire, l’ultima delle sorelle Mitford e nipote di Andrew Cavendish, undicesimo duca di Devonshire. Cinque giorni dopo aver compiuto 50, la modella se ne è andata in circostanze misteriose, nonostante la ...